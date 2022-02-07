Вакциновані від коронавірусу підлітки від 14 років можуть оформити електронну картку за програмою "єПідтримка" та отримати тисячу гривень, сказав Суспільному керівник експертної групи оцінки якості надання електронних послуг Мінцифри України Денис Іванов.

Що відомо: Щеплених двічі від коронавірусу підлітків в області півтори тисячі. Це дані від головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук.

Підлітки, які зареєструвались 7 лютого, зможуть отримати гроші за 10 днів. "Необхідно мати за додаток "Дія" та два щеплення від коронавірусу. Далі обрати в меню додатка "єПідтримка" один з банків-партнерів. Нині їх десять", – сказав Денис Іванов.

Також Кабмін розширився перелік послуг Є-підтримки. "Це освітні курси, спортивні товари, канцелярські товари, газети чи журнали, друкарська продукція".

На що витратить гроші 15-річний Руслан Цегельник з Кропивницького?

Руслан Цегельник зробив два щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer. Вакцинуватись ходив із мамою, адже неповнолітніх вакцинують тільки за присутністі батьків. Також потрібна довідка, що дитина здорова, сказала медична сестра пункту вакцинації Світлана Коваленко.

Коли отримає гроші, витратить їх на зошити, сказав хлопець. "Я знаю, що можна на кінотеатр витратити, спортивні клуби чи басейн, але я хочу купити шкільне приладдя".

Фото: Суспільне Кропивницький Руслан Цегельник разом з мамою обирає шкільне приладдя

Його мама Олена Цегельник розповіла: вакцинувалась, щоб легше перенести коронавірус, якщо захворіє. Тисячу з підтримки ще не отримала. Їх, сказала, витратить на книжки для дітей. "Було б гарно, якби дітям можна було оплачувати гуртки або навчання в музичних школах. А ще частину витратимо на канцтовари для дітей, які під опікою благодійного фонду "Янгол Життя".

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