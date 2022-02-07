В Україні 75 тисяч підлітків пройшли повний курс вакцинації від COVID-19

Станом на 7 лютого 75 тисяч підлітків в Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це Суспільному повідомив проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русев.

За його словами, відкрито вже більше ніж 5 тисяч банківських рахунків за програмою "єПідтримка" підлітками.

“Розширено можливість для підлітків витратити ці гроші не тільки на книги, театри, музеї, залізничні квитки, вони зможуть витратити освітні послуги — курси онлайн та офлайн, оплату вищих навчальних закладів", — сказав Русев.

Спікер Мінцифри нагадав, що процедура отримання грошової допомоги за вакцинацію однакова, як для підлітків, так і для дорослих: "Підлітки можуть самостійно відкрити рахунок. Це може бути в банку або онлайн. Згода батьків тут не потрібна — бо в 14 років настає неповна дієздатність і вони мають право відкривати такі рахунки й розпоряджатися грошима".

Що відомо

Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

Тисячу гривень, яку щеплені проти коронавірусу українці отримують за програмою "єПідтримка", можна буде витрачати на оплату комунальних послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента. Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп.

Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня 2021 року можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.

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