На посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в України до Польщі прибула нова група американських військових.

Їх висадили у Жешуві, у 70 кілометрах від кордону з Україною, передає "Польське радіо.

До країни прибули військові 82 повітряно-десантної дивізії США. Кілька груп цієї дивізії прибули до країни напередодні.

Усього в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі планується розмістити 1700 американських військових.

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