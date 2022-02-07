В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти COVID-19.
Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду. Він вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 1272 від 9 грудня 2021 року.
"Пункт 2 після слів "облікової картки платника податків", доповнити словами і цифрами "або віком від 14 років, який має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків", — зазначається у тексті постанови.
Відтак українці віком 14-17 років відтепер також зможуть отримати тисячу гривень у безготівковій формі для придбання послуг у сфері культури, фізичної культури та спорту, освіти, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
Як отримати гроші
Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, для того, щоб отримати призначену урядом виплату, необхідно здійснити два кроки:
- Відкрити картку "єПідтримки" в одному з банків-партнерів.
- Подати заявку в застосунку Дія — натиснути Послуги, обрати розділ "єПідтримка" та натиснути "Отримати допомогу".
Детальна інструкція щодо отримання грошей за вакцинацію доступна за посиланням.
Як зазначили у міністерстві, у лютому розширився перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари та канцтовари.
За даними Мінцифри, станом на 7 лютого в межах програми було подано вже понад 8,2 мільйона заявок, оформлено 9,3 мільйона карток та витрачено 2,5 мільярда гривень.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" розширять для літніх людей – вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг. Він також повідомив, що за бустерну дозу можна буде отримати додаткові 500 гривень.
Що відомо
- 15 листопада 2021-го президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень.
- Програма отримала назву "єПідтримка" і розпочалася з 19 грудня. Депутати виділили на неї 8 мільярдів гривень. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
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