В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти COVID-19.

Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду. Він вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 1272 від 9 грудня 2021 року.

"Пункт 2 після слів "облікової картки платника податків", доповнити словами і цифрами "або віком від 14 років, який має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків", — зазначається у тексті постанови.

Відтак українці віком 14-17 років відтепер також зможуть отримати тисячу гривень у безготівковій формі для придбання послуг у сфері культури, фізичної культури та спорту, освіти, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Як отримати гроші

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, для того, щоб отримати призначену урядом виплату, необхідно здійснити два кроки:

Відкрити картку "єПідтримки" в одному з банків-партнерів. Подати заявку в застосунку Дія — натиснути Послуги, обрати розділ "єПідтримка" та натиснути "Отримати допомогу".

Детальна інструкція щодо отримання грошей за вакцинацію доступна за посиланням.

Як зазначили у міністерстві, у лютому розширився перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари та канцтовари.

За даними Мінцифри, станом на 7 лютого в межах програми було подано вже понад 8,2 мільйона заявок, оформлено 9,3 мільйона карток та витрачено 2,5 мільярда гривень.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" розширять для літніх людей – вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг. Він також повідомив, що за бустерну дозу можна буде отримати додаткові 500 гривень.

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