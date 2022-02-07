Єрмак вилікувався від COVID-19 за три дні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусної хвороби через три дні після того, як вона підтвердилася. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні (7 лютого — ред.) вже вирушу на роботу... Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", — зазначив Єрмак.

Єрмак удруге перехворів COVID-19. 9 листопада 2021 року Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський захворів на коронавірусну хворобу, також на COVID-19 захворів голова ОПУ Андрій Єрмак. 23 листопада вони заявили, що повністю одужали.

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