Єрмак вилікувався від COVID-19 за три дні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусної хвороби через три дні після того, як вона підтвердилася. Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні (7 лютого — ред.) вже вирушу на роботу... Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", — зазначив Єрмак.
Єрмак удруге перехворів COVID-19. 9 листопада 2021 року Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський захворів на коронавірусну хворобу, також на COVID-19 захворів голова ОПУ Андрій Єрмак. 23 листопада вони заявили, що повністю одужали.
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Що відомо
- Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.
- 21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.
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