Голова Офісу президента Єрмак захворів на COVID-19

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це посадовець повідомив у Facebook.

"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", — повідомив Єрмак.

Зазначимо, що Єрмак захворів на коронавірус вдруге. 9 листопада 2021 року Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус, також на COVID-19 захворів голова ОПУ Андрій Єрмак. 23 листопада 2021 року вони заявили, що повністю одужали.

Що відомо

У Києві виявили за 2 лютого виявили 2437 хворих на коронавірус, 16 людей померли. Всього захворіли минулої доби 1329 жінок віком від 18 до 94 років та 790 чоловіків віком від 18 до 89 років, а також 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Всього, за період пандемії, в Києві 8540 летальних випадків від вірусу.

Станом на ранок 3 лютого, в Україні за добу виявили 39 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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