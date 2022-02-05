Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає за доцільне зменшити залежність країни від російського газу на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Про це він сказав в інтерв’ю газетам медіахолдингу Funke-Mediengruppe, передає видання WAZ.

Зазначається, зараз Німеччина отримує понад 50% газу з Росії, що відкриває значний потенціал для шантажу, особливо зараз, під час ескалації ситуації навколо України. Тому, на думку міністра, потрібно якнайшвидше диверсифікувати постачання газу.

"Геополітична ситуація також змушує нас створювати інші можливості для імпорту та диверсифікувати постачання, в тому числі й інфраструктурні. Це політика безпеки. Ми повинні діяти в цьому питанні й краще себе захистити. Якщо ми цього не зробимо, ми станемо пішаком", – сказав Габека.

Говорячи про ймовірність запуску російського газогону "Північний потік-2", німецький міністр зазначив, що спочатку компанія-оператор Nord Stream 2 має виконати усі вимоги для отримання дозволу. Габек вважає, що з геополітичної точки зору "Північний потік-2" не тільки посилює залежність Німеччини від російського газу, "але й зосереджує увагу на вразливому маршруті постачання".

"Північний потік-2" посилює потребу в диверсифікації постачання газу. Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також використовує свої поставки газу проти німецьких інтересів", – сказав він.

Що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом збирається до Росії на переговори з президентом країни Володимиром Путіним.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що уряд Німеччини вимагає вивести енергетичний сектор з-під санкцій, якщо російським банкам буде заборонено здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі нападу Росії на Україну газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Сполучені Штати не виключають запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.

За даними Bloomberg, представники Демократичної та Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті США погодили більшу частину санкцій проти Росії, які впровадять у разі її вторгнення в Україну.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

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