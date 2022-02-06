За добу COVID-19 виявили у понад 2 тисяч жителів Києва

За добу 5 лютого у Києві підтвердили 2298 випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 18 людей, одужали 292 пацієнти.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

1247 жінок віком від 18 до 94 років;

813 чоловіків віком від 18 до 87 років;

122 дівчинки від двох місяців до 17 років і 116 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Також упродовж доби ушпиталили 34 хворих на коронавірус та 194 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали хворобу 292 хворих, померли 18 людей, у тому числі вісім жінок від 23 до 94 років та десять чоловіків від 52 до 86 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (371), Оболонському (312) та у Святошинському (293) районах.

З початку пандемії у столиці виявили 381 269 випадків коронавірусу, одужали 340 865 людей, померли 8587 жителів Києва.

Що відомо

6 лютого до України 6 лютого прибула перша партія препарату від COVID-19 "Молнупіравір" виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme.

За добу 4 лютого у Києві зафіксували 3173 випадки захворювання на коронавірус, померли 11 людей.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

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