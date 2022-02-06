На Рівненщині за минулу добу, 5 лютого, лабораторно підтвердили 1 291 новий випадок інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 6 лютого. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 2279 ПЛР і 16 ІФА-досліджень, а також 533 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від трьох місяців до 90 років:

Рівненський район – 771 (м. Рівне – 408);

– 771 (м. Рівне – 408); Дубенський район – 213 (м. Дубно – 87);

– 213 (м. Дубно – 87); Сарненський район – 187 (м. Сарни - 55);

– 187 (м. Сарни - 55); Вараський район – 120 (м. Вараш – 61).

За добу одужали 359 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 131 097 людей (3 676 068 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 416 смертей від ускладнень хвороби (101 277 – в Україні). За минулу добу померли: 83-річна жителька с. Морочне, 65-річний житель Дубна, 52-річний житель с. Бокійма, 51-річний житель Рівного. У лютому через COVID-19 померли 25 жителів області.

Станом на 5 лютого, за офіційними даними, в області є 20 421 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 55,7%, днем раніше вона становила 53,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977, 5 – лютого 1291.

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В Україні за добу підтвердили 27 851 новий випадок COVID-19, 109 людей померли.

За даними РНБО, станом на 5 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 403 320 людей, це 35,30% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 402 063 людини, це 35,19%. Бустерну дозу отримали 9 904 людини.

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