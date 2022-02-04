Кількість дітей, хворих на коронавірус в Україні зростає через відсутність вакцинації від коронавірусу, нижчий показник захворюваності в інші "хвилі" та більшу заразність штаму "Омікрон". Про це в ефірі Українського радіо розповіла завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я імені П.Л. Шупика Алла Волоха.

Чому кількість хворих дітей б’є рекорди?

Це пов'язано з новим штамом "Омікрон", тому що він є більш заразним і інфікується більше кількість загалом людей, зокрема і діти швидше інфікуються. Крім того, діти в нас залишилися переважно менш імунними порівняно з дорослими, оскільки вони хворіли менше при інших хвилях захворюваності і залишилися невакцинованими. Що стосується дітей старше 12 років, то ми маємо все-таки певну кількість вакцинованих підлітків в Україні — близько 140 тисяч, але це теж не дуже суттєво впливає на загальну захворюваність у цій віковій групі. На сьогодні, дійсно, є дуже високий рівень захворюваності серед дітей раннього віку і найчастіше госпіталізуються малята — діти першого року життя, тому що у них висока лихоманка, у них можуть бути й тяжчі форми перебігу і їх частіше госпіталізують в стаціонари.

Які симптоми COVID-19 у дітей та як їх убезпечити?

Дійсно, складно відрізнити COVID-19 від інших респіраторних інфекцій, оскільки симптоми досить подібні. Може бути лихоманка, біль в горлі, головний, для штаму "Омікрон" характерний нежить. Якщо це досить виражені симптоми, то слід звернутися до лікаря, і якщо це може бути навіть перебіг грипу, то це теж треба диференціювати, встановлювати діагноз і надавати лікування, якщо потрібно.

Немає нічого нового в тому, щодо того, як убезпечити дітей під час епідемії. Проте дітям складно забезпечити масковий режим, особливо маленьким дітям. Важливим є миття рук та дотримання дистанції. В організованих дитячих колективах все це забезпечити, напевно, не дуже просто. І ми повинні розуміти, що пандемія, дійсно, найбільше вдарила по дітях, тому що всі карантинні обмеження насамперед виявилися найтяжчими для дітей, адже вони відсторонені від школи і в них менша соціальна активність порівняно з дорослими. Тому надзвичайно важливо організувати звичайні заходи обмеження інфекції у школах, дитячих садках та вдома.

Якими можуть бути ускладнення після перенесеного COVID-19

У дітей можуть виникати постковідні стани. У них частіше може бути ураження легень після перенесеного COVID-19 так само, як у дорослих. Але що характерно для дітей, то це розвиток мультисистемного запального синдрому, який може розвиватися через 3-4 тижні після перенесеного захворювання на COVID-19. При чому навіть після легких і безсимптомних форм. І це може бути, дійсно, дуже тяжкий стан, який може бути навіть загрозливим для життя з тяжким ураженням серця, нервової системи, легень і з тяжкими порушеннями кровотворення. Цей стан надзвичайно загрозливою, тому запобігання хворобі у дітей дозволить також запобігти розвитку постковідних станів.

Чому потрібно вакцинувати дітей від 5 років?

Це рішення про вакцинацію може ґрунтуватися на даних, які ми отримуємо з інших країн. По-перше, є чіткі наукові доказові дані, що ця вакцинація ефективна і безпечна для дітей і цієї вікової групи. З іншого боку, діти можуть хворіти хоч і легко, але з тяжкими наслідками, і діти можуть бути джерелом інфекції. Тому якщо буде дуже велика група невакцинованих дітей і це може резервуаром інфекції, діти можуть передавати інфекцію дорослим. Таким чином, якщо ми зменшуємо захворюваність у дітей, якщо ми проводимо їм вакцинацію, то дозволяє зменшити поширення інфекції для дорослих, запобігти великій кількості смертей, тобто створює і непрямий захист, окрім того, що ми убезпечимо дітей від COVID-19, а також від тяжких форм і ускладнень. Також це дозволить повернутися до соціальної активності дітям, це дозволить відновити навчання в школі, тобто це не буде так вражати звичайну активність дітей і можливості їх навчання та розвитку. Ми також повинні розуміти, що чим більше вакциновано населення, в тому числі і дітей, то це захищає від виникнення нових варіантів, оскільки діти, якщо вони будуть не вакциновані і будуть часто хворіти, це може бути також підґрунтям для виникнення нових штамів вірусу і поширення інфекції.

Що відомо

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.

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