У Рівненському драмтеатрі знову запрацює пункт вакцинації від коронавірусу

Центр вакцинації у Рівненському облмуздрамтеатрі, який з середини грудня минулого року тимчасово припинив роботу, запрацює з наступного тижня. Про це 3 лютого Суспільному розповіла координаторка вакцинації на Рівненщині Олена Гандзюк.

Центр вакцинації у приміщенні обласного муздрамтеатру призупинив роботу 17 грудня. Однією з причин стали новорічно-різдвяні ранки, які там проводив колектив театру. За словами координаторки вакцинації в області Олени Гандзюк, невдовзі медики туди повернуться.

"Враховуючи зручну локацію і те, що в цьому центрі вакцинації людей завжди було дуже багато, бо це зручно, прийняли рішення про відновлення роботи. Чому ми не відновлюємо роботу завтра чи учора? Тому, що у нас є проблема зараз з медичним персоналом у плані захворювання на ковід нового штаму "Омікрон". Він є дуже заразним і дуже багато медичного персоналу хворіє", – каже координаторка.

Центр вакцинації відновить свою роботу у драмтеатрі з понеділка, сьомого лютого. Його забезпечать персоналом, пообіцяв заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук. Та додав: зробити це буде непросто.

"Суттєвий дефіцит по кадрах ми зараз відчуваємо. Сімейні лікарі працюють в режимі постійного навантаження. Настільки щільного навантаження, що люди буквально до восьмої вечора сидять на робочих місцях. Хворіють на "Омікрон" навіть вакциновані, й хто перехворів. Легко хворіють, але на робочі місця їх не допускають", – пояснив заступник мера.

Керівництво облмуздрамтеатру відмовилося від коментарів щодо відновлення роботи центру вакцинації у їхньому приміщенні. Втім, Олена Гандзюк запевняє, це рішення з ними узгодили.

Що відомо

Пункт працюватиме щоденно та без вихідних з 9:00 до 17:00 години, повідомляє управління охорони здоров'я Рівного.

У Рівному в облмуздрамтеатрі 25 липня 2021 року запрацював центр з вакцинації від Covid-19.

У жовтні 2021 року в центрах та на тимчасових пунктах вакцинації від COVID у Рівному виникли черги. Найскладнішою є ситуація в облмуздрамтеатрі, – повідомила Суспільному координаторка вакцинації в області Олена Гандзюк. До процесу у Рівному додатково залучили медиків з району та збільшили кількість пунктів щеплення.

Жительку Костополя Світлану Федас відмовилися вакцинувати через відсутність рівненської прописки у пункті щеплення в облмуздрамтеатрі в Рівному.

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