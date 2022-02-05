За добу, 4 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2384 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 6 людей. Ще 264 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 265 891 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 237 460 мешканців області. Померли 9198 людей.

Що відомо

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

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