"Недооцінювати "Омікрон" не можна", — харківській педіатр Андрій Пеньков

За даними облцентру контролю й профілактики хвороб, діти й підлітки становлять третину з усіх захворілих на коронавірус на Харківщині. Чим відрізняються симптоми коронавірусної хвороби, викликаної штамами "Дельта" та "Омікрон" у дітей і в якій ситуації потрібна госпіталізація?

На питання Суспільного в ефірі програми "Сьогодні. Головне" відповів педіатр Андрій Пеньков.

"Тяжких форм у дітей не так багато"

Яку динаміку щодо хворих на коронавірус бачите серед своїх пацієнтів?

Те, що діти хворіють на коронавірус, викликаний штамом "Омікрон", частіше, це правда. Ми спостерігали таку динамку, що оригінальний штам, який спричинив першу та другу хвилі, дітей "зачіпав" рідко. Штам "Дельта" почав більше уражати дітей, пацієнти молоділи, і штам "Омікрон" почав вражати всіх дітей, й ми відчули у своїй роботі збільшення пацієнтів в амбулаторній практиці.

Як і при будь-якій інфекції, спочатку хвилю відчувають медики першої ланки, потім заповнюються лікарняні ліжка пацієнтами з тяжкими формами. Якщо взяти загальну кількість дітей, які захворіли, у відсотковому відношенні, тяжких форм COVID-19 у дітей не так багато, але, враховуючи кількість тих, хто захворів, бачимо і збільшення госпіталізованих дітей, й серед них є тяжкі випадки. Недооцінювати коронавірус, новий штам "Омікрон" не варто.

Ви працюєте в одній з приватних клінік Харкова, скільки у клініці зараз спостерігаються амбулаторно дітей з коронавірусом?

Якщо взяти кількість звернень і середній перебіг захворювання, то одночасно ми спостерігаємо кілька сотень дітей. І якщо ми бачимо, що захворювання протікає тяжко, якщо немає покращення після третього-п'ятого дня хвороби, то ми, звичайно, рекомендуємо дитині госпіталізувати, особливо якщо дитина відмовляється пити їсти, потрібні крапельниці.

Чи багато дітей щеплять дітей від коронавірусу серед ваших клієнтів?

Небагато, думаю, не понад 20%. Найчастіше — це підлітки.

Чи рекомендуєте щеплення дітям?

Якщо людина не хворіла, прийшов час робити бустер, то краще зробити те, що рекомендовано.

Про рівень госпіталізацій

Як багато дітей з початку року ви відправили на госпіталізацію?

Оскільки ми користуємося критеріями для госпіталізації, рекомендованими закордонними колегами, тобто міжнародними протоколами, то відсоток госпіталізацій, у принципі, не такий великий. Звичайно, це не кожен третій, навіть не кожен 10 пацієнт, але у кращому разі — до 1-2% доводиться госпіталізувати. Зазвичай ми навчаємо батьків, наприклад, рахувати частоту дихання, рекомендуємо стежити за пульсоксиметрією тощо.

Яких дітей серед ваших пацієнтів з COVID-19 більше — дошкільнят чи школярів?

Різного віку. Якщо подивитися на те, що пишуть наші закордонні колеги, то діти до дев'яти років — найбільш розповсюджений вік хворих, які потрапляють до стаціонару. Американці пишуть про те, що такої кількості госпіталізації дітей в історії спостереження сучасної медицини ще не було. Серед усіх епідеміологічних спалахів останніх десятків років не було такого, який призводив би до такої кількості госпіталізацій, як зараз коронавірус, і, зокрема, штам "Омікрон".

Симптоми та особливості "Омікрону"

Ви бачите відмінність у дітей, хворих на коронавірус зараз, і, наприклад, минулої хвилі?

Різниця є. Штам "Дельта" уражав легені, викликаючи коронавірусну пневмонію, ми бачили у тяжких випадках серед дітей розлади дихання. Під час циркуляції "Омікрону" ми бачимо, що він розмножується у верхніх дихальних шляхах, в трахеї, бронхах, тож ми бачимо більш класичні симптоми, які характерні для таких інфекцій, як грип, парагрип.

Незважаючи на "яскраві" симптоми, ми не бачимо вторинних бактеріальних ускладнень. Антибіотики ми призначаємо рідко, ми рекомендуємо дітям багато пити, знижати температуру, даємо загальні рекомендації: нічого особливого діти не отримують, і, на щастя, одужують. Цифри летальності серед дитячого населення були невисокими й залишаються такими.

Які є симптоми коронавірусу, на які батьки можуть не звернути увагу, але треба?

Усі симптоми зрозумілі: слабкість, зниження апетиту, нежить, кашель, температура. Але те, що ми зараз бачимо, що один процес запускає інший. Наприклад, дитина захворіла на коронавірус, не встигла одужати, а в неї починає розгортатися картина інфекційної еритеми.

Була дитина, яка нещодавно перенесла коронавірус. Після незначного покращення у неї підвищується температура, підтверджуємо вірус грипу типу А, починаємо його вести як хворого на грип, з'явився висип, здаємо аналізи — скарлатина. Після грипу у дитини розвилася стрептококова інфекція. Кожного разу треба намагатися встановити точний діагноз. Зараз, якщо є типові симптоми, у першу чергу треба виключити коронавірус. Щодо нетипових симптомів, то їх не так багато.

"Не панікувати та мати холодний розум"

Як батькам прийняти рішення, що треба їхати до лікаря?

Є шкала тяжкості, яку розробили в Єльському університеті. Серед критеріїв — колір шкіри. Якщо у дітей все добре, у них колір шкіри рожевий, якщо бачите, що шкіра дуже бліда, сіра, дитина стала синьою, негайно викликайте швидку.

Також у шкалі — активність дитини: якщо у дитини тяжке ураження легень, тяжка інтоксикація, вона буде відмовлятися від ігор, стане капризною, намагатиметься бути на руках, плакати.

Далі — критерій їжі та пиття. Буває, що дитина відмовляється від їжі, але якщо відмовляється і від пиття, й ми розуміємо, що у дитини буде дефіцит рідини, то треба їхати у лікарню, звертатися до лікарів, щоб наладити пиття.

Сон — дуже важливий критерій. Якщо у дитини температура 40, ви переживаєте, дали ліки, щоб знизити температуру, дитина щось поїла, попила, почала гратися, це свідчить про те, що стан нетяжкий. Якщо ж дитина отримала ліки, й при цьому спить, не грається, не їсть та не п'є, означає, що дитині дуже погано, тому дома залишатися не варто, краще чи викликати лікаря, чи звернутися до стаціонару.

Рівень показника температури не є критерієм тяжкості інфекції, батьки бояться, але дитина не "згорить". Інфекційна температура, якою б вона не була, ніколи не призводить до теплового удару, ушкодженню мозку чи внутрішніх органів. Якщо ж збити температуру не вдається, ліки не допомагають, варто звернутися за меддопомогою.

Назвіть три речі, які не треба робити батькам хворих на коронавірус, хоча ви знаєте, що батьки так роблять.

Не панікувати та мати холодний розум. Коронавірус — не та інфекція, яка призводить до миттєвих ушкоджень, у лікарню в тяжкому стані не потрапляють з першого дня. По-друге, якщо маєте сумнів, не знаєте, що робити, завжди звертайтеся за медичною допомогою. Якщо не впевнені в рекомендації, шукайте другу думку, намагайтеся не займатися самолікуванням. Про те, щоб давати антибіотики самостійно, навіть мова не йде.

Що відомо