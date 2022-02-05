На фронті третю добу зберігається "тиша" — штаб ООС

4 лютого та від початку 5 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксували.
Про це повіломляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.
Що відомо
- 2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.
- 1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.
- 30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.