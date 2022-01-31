30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомили у штабі.

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем поблизу Станиці Луганської та Пищевика.

Від початку 31 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Що відомо

27 січня бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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