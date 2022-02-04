Центр стратегічних комунікацій заявив, що у Telegram-каналах, пов'язаних з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ, однак низка помилок демонструє, що його створили росіяни, а першоджерелом є канал з окупованого Криму.

"При перегляді відео кидається у вічі недбалість його авторів: в підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови", — повідомили у відомстві.

Окрім того, відзначається, що справжній Нацкорпус ставить у своїх відео інший логотип і в іншому місці: у лівому верхньому, а не у правому верхньому, інший колір і компонування, аніж автори фейкового відео. Сам Нацкорпус також спростував своє "авторство" цього відео.

"Цікава і схема розповсюдження: першоджерелом інформації є телеграм канал "Политнавигатор", який знаходиться в окупованому Криму, але публікація розміщена ще…10 грудня 2021 року. Наразі цей матеріал "удосконалений" і поширювався по іншим російським TГ-каналам, наприклад Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News і тп",— заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

Що відомо

Спікер Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу заявив, що Кремль готував фейкове відео про нібито напад Збройних сил України, щоб звинуватити Київ у загибелі цивільних на Донбасі або в прилеглих районах Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США заздалегідь повідомили Україну про підготовку фейкового відео із нападом Збройних сил на Донбас, за допомогою якого РФ хотіла звинуватити Київ у загибелі цивільних.

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