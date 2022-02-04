Центр стратегічних комунікацій заявив, що у Telegram-каналах, пов'язаних з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ, однак низка помилок демонструє, що його створили росіяни, а першоджерелом є канал з окупованого Криму.
"При перегляді відео кидається у вічі недбалість його авторів: в підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, "радиоактивним", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови", — повідомили у відомстві.
Окрім того, відзначається, що справжній Нацкорпус ставить у своїх відео інший логотип і в іншому місці: у лівому верхньому, а не у правому верхньому, інший колір і компонування, аніж автори фейкового відео. Сам Нацкорпус також спростував своє "авторство" цього відео.
"Цікава і схема розповсюдження: першоджерелом інформації є телеграм канал "Политнавигатор", який знаходиться в окупованому Криму, але публікація розміщена ще…10 грудня 2021 року. Наразі цей матеріал "удосконалений" і поширювався по іншим російським TГ-каналам, наприклад Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News і тп",— заявили у Центрі стратегічних комунікацій.
Що відомо
- Спікер Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу заявив, що Кремль готував фейкове відео про нібито напад Збройних сил України, щоб звинуватити Київ у загибелі цивільних на Донбасі або в прилеглих районах Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США заздалегідь повідомили Україну про підготовку фейкового відео із нападом Збройних сил на Донбас, за допомогою якого РФ хотіла звинуватити Київ у загибелі цивільних.
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