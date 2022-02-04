У Харкові та Львові відкриється генконсульство Туреччини – Кулеба

Вже незабаром у Харкові та Львові відкриються Генеральні консульства Туреччини
Про це під час брифінгу 4 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Для України відкриття генеральних консульств Туреччини означає більше дипломатичної присутності, більше можливостей із залучення туристів і більше можливостей із залучення турецьких інвестицій в Україну", — повідомив міністр.
Рівень своєї дипломатичної присутності підвищить також і Україна — українське представництво в Анталії підвищать до Генерального консульства.
"Для України підвищення статусу нашого консульства в Анталії означатиме ще якісніші послуги для українських туристів і ще більше захисту для них у разі якихось надзвичайних ситуацій під час їхнього відпочинку", — пояснив міністр Кулеба.
Що відомо
- 3 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган.
- Борис Джонсон відвідав Київ з одноденним візитом на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.
- Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.
- Під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським голова британського уряду розповів, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення.
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