На фронті зберігається "тиша" — штаб ООС

3 лютого та від початку 4 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

Що відомо

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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