Швеція скасовує майже всі карантинні обмеження при майже 40 тисяч хворих за добу

У Швеції, із майже 87 % вакцинованого населення, відмовляються з 9 лютого від більшості обмежень, запроваджених для стримування розповсюдження коронавірусної інфекції – там вважають, коронавірус більше не становить підвищену небезпеку для суспільства, пише місцеве видання SVT.

Так, 9 лютого перестають діяти рекомендації щодо маски у громадському транспорті за наявності великої кількості пасажирів, рекомендація дистанційної роботи та "змішаного" формату навчання для студентів, рекомендація до організацій та закладів уникати великих масових заходів всередині приміщень.

Серед залишених обмежень залишається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми COVID-19. Нещепленим радять уникати перебування серед великої кількості людей.

Як відомо, 2 лютого у Швеції з населенням близько 10 млн повідомили про понад 39 тисяч нових випадків заражень та 67 летальних випадків. 86,5% громадян віком від 12 років повністю вакциновані та вже майже половина отримали бустерну дозу.

Що відомо

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 4446 дітей та 1035 медичних працівників.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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