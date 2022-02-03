ЄС заявив про підготовку відповіді Росії на вимогу щодо "гарантій безпеки"

Очільниця Єврокомісії Урсала фон дер Ляєн заявила, що політичні інституції Європейського союзу готують відповідь для Російської федерації на вимоги щодо "гарантій безпеки", пише Reuters.
"Ми працюємо над координацією дій у відповідь. Ми єдині в Європейському союзі, і тому ясно, що відповідь демонструвати цю єдність", — сказала політикиня.
Глава Єврокомісії додала, що "у разі подальшої військової агресії проти України будуть фінансові й економічні санкції". Одна вона має сподівання, що у жорсткіших заходах проти Росії не буде потреби. Нагадавши при цьому, що Росії необхідно повернутися на шлях "миру і діалогу".
Як відомо, іспанська газета El País опублікувала текст відповіді США та НАТО щодо "гарантій безпеки", правдивість якого підтвердив речник Держдепартаменту США. У них не ідеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.
Що відомо
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.
- 31 січня ЗМІ повідомили, що за кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки". Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує свою позицію.
- Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".
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