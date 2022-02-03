У Києві за добу 2437 хворих на коронавірус, 300 людей госпіталізували

У Києві виявили за минулу добу 2437 хворих на коронавірус, 16 людей померли.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у facebook.

"2437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8540 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 372 929", – зазначив Кличко.

За його словами, захворіли минулої доби 1329 жінок віком від 18 до 94 років та 790 чоловіків віком від 18 до 89 років, а також 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Померло за добу 8 жінок від 66 до 93 років та 8 чоловіків від 69 до 89 років, додав мер.

До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус та 188 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 837 людей. Загалом коронавірус подолали 338 697 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 467, в Оболонському — 340 та в Деснянському районі — 258 випадків", – зазначив Кличко.

Що відомо

Станом на ранок 3 лютого, в Україні за добу виявили 39 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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