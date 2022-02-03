У Миколаєві змінили ліміти на вивіз сміття

У Миколаєві з лютого змінили об'єми вивозу твердого побутового, великогабаритного, будівельного та рідкого сміття. Нові ліміти вивозу встановило підприємство "Миколаївкомунтранс".

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив директор підприємства "Миколаївкомунтранс" Андрій Вецало.

З 1 лютого 2022 року жителів Заводського, Центрального та Інгульського районів обслуговуватиме виключно комунальне підприємство "Миколаївкомунтранс". Вивозитимуть не тільки побутове, а й будівельне та великогабаритне сміття. Норма на вивіз побутового сміття вісім відсотків від загального об’єму твердих побутових відходів, на будівельне та великогабаритне сміття – чотири відсотки.

"Наприклад, жителі Заводського району приблизно виробляють на місяць15 тисяч кубометрів ТПВ. Із них ми вираховуємо вісім відсотків, вираховуємо чотири відсотки, додаємо і виходить розрахункова одиниця. Тож 1750 кубометрів великогабаритного та будівельного сміття ми можемо вивезти, згідно з тарифом, який нараховуємо жителям", — розповів директор підприємства "Миколаївкомунтранс" Андрій Вецало.

Тарифи КП "Миколаївкомунтранс":

на вивезення твердих побутових відходів — 133,60 грн/куб.м;

вивезення великогабаритних відходів — 158,99 грн/куб.м;

вивезення будівельних відходів — 158,99 грн/куб.м;

вивезення рідких відходів — 308,80 грн/куб.м.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Контейнер для великогабаритного сміття

За словами Андрія Вецала, причина лімітування для вивозу сміття — закон.

"Ми виконуємо закон України "Про тверді побутові відходи, тому вони поділені на звичайне побутове сміття, великогабаритне, будівельне та рідке. Ціна на послуги не збільшиться, а якість надання послуг може покращитись", — розказав Андрій Вецало.

Працюватиме один перевізник, той, хто відповідатиме за контейнерні майданчики.

"Тобто ми вивозимо сміття і прибираємо все, що є на контейнерних майданчиках. Тому немає розподілу на підрядників: один — прибирає та замітає контейнерні майданчики, другий — вивозить великогабаритне сміття, і ми, треті — вивозили сміття безпосередньо з контейнерів. Зараз ми відповідачі за вміст усього контейнерного майданчика", — розказав Андрій Вецало.

За словами головного інженера підприємства "Миколаївкомунтранс" Ігоря Власова, обсяг великовантажного сміттєвоза 17-20 кубометрів. Це фізичний розмір самого бункера, де перевозять сміття. Відповідно одна машина може забрати сміття з 20 звичайних контейнерів, що стоять біля будинків.

"Кожен сміттєвоз оснащений спеціальним устаткуванням, яке ущільнює сміття. Залежно від потужності цього устаткування, сміття може уміститись більше. Тобто за один проїзд машина з таким устаткуванням може забрати сміття з 25-ти дев'ятиповерхівок на два під'їзди", – розказав Ігор Власов.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Двір на вулиці Шосейній

Миколаївчанка Наталя Долинюк, яка мешкає за адресою на вулиці Шосейній, розказала, що раніше біля сміттєвих контейнерів нерідко лежали купи будівельного або великогабаритного сміття. Проблему вирішили: такі відходи виносять у сусідній двір, де є бак більшого розміру. Частотою вивозу сміття жінка задоволена.

"Як раніше, так і зараз у нас немає такого, щоб сміття залежувалося. Тому що у нас тут раніше викидали поламані вікна, двері. А зараз їх викидають туди, де є більша територія", — розказала Наталя Долинюк.

Вищезгадані норми вивезення сміття актуальні як для жителів багатоповерхових, так і приватних будинків.

Що відомо

У червні департамент ЖКГ Миколаївської міської ради провів конкурс з визначення виконавців послуг із вивезення побутових відходів на території міста у 2021 році, з переможцями конкурсу вже укладені договори.

У Миколаєві змінили тарифи на вивезення сміття.

Для Миколаєва закупили комунальну техніку вартістю 8 мільйонів гривень.

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