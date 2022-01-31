З 1 лютого в Миколаєві зростуть тарифи на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), а у Центральному районі міста зміниться підприємство, що вивозитиме ТПВ.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець.

За словами Юрія Степанця, у конкурсі на вивезення твердих побутових відходів у місті перемогли два підприємства: комунальне підприємство (КП) "Миколаївкомунтранс" та КП "Обрій-ДКП".

"Миколаївкомунтранс" вивозитиме сміття у Центральному, Заводському та Інгульському районах міста. КП "Обрій-ДКП" виграло конкурс на перевезення ТПВ у Корабельному районі. Нові тарифи вступають у дію з першого лютого", — сказав Юрій Степанець.

Вартість послуги з вивезення сміття першого лютого становитиме:

КП "Миколаївкомунтранс": вивезення твердих побутових відходів — 133,60 грн/куб.м; вивезення великогабаритних та будівельних відходів — 158,99 грн/куб.м; вивезення рідких відходів — 308,80 грн/куб.м.

КП "Обрій-ДКП": вивезення твердих побутових відходів – 131,28 грн/куб.м; вивезення великогабаритних відходів — 271,57 грн/куб.м; вивезення будівельних відходів – 242,17 грн/куб.м; вивезення рідких відходів — 233,52 грн/куб.м.

У порівнянні з попередніми тарифами вартість послуг зросте у КП "Миколаївкомунтранс" для багатоповерхівок на 17 відсотків, для приватного сектору на 8 відсотків; у КП "Обрій-ДКП" для багатоповерхівок — на 10 відсотків, приватний сектор — на 1,4 відсотка.

За словами Юрія Степанця, підвищення тарифів на вивезення сміття пов'язане зі збільшенням обсягу робіт, що виконуватимуть комунальні підприємства.

"Якщо раніше "Миколаївкомунтранс" під’їжджав до контейнера й, у кращому випадку, підіймали те, що впало, то зараз риторика повністю змінюється. Усі майданчики, на яких розміщені сміттєві баки, будуть прибиратися працівниками "Миколаївкомунтрансу", — розповів Юрій Степанець.

Зі слів Степанця, у нові тарифи заклали вартість на вивезення будівельного сміття.

"Це те сміття, яке люди викидають біля парканів і його потім роками не прибирають. У тарифі передбачено, що у "Комунтрансі" працюватимуть додаткові групи, які вивозитимуть саме будівельне сміття", — розповів Юрій Степанець.

Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Прогрес" Вікторія Бутирська розповіла кореспондентам Суспільного, що підвищення тарифів на вивезення ТПВ не вплине на квартирний тариф.

"Оскільки в нас колективний договір і ми платимо із загального рахунку будинку, то мешканці будинку підвищення тарифу на вивезення ТПВ не відчують, принаймні найближчим часом. На дошки оголошення поклею повідомлення, а квартирний тариф залишаємо таким як є", — сказала Вікторія Бутирська.

Зі слів Юрія Степанця, у місцях стихійних звалищ будуть встановлюватися контейнери на десять кубічних метрів. Для цього "Миколаївкомунтранс" закупить спецавтомобілі з підйомником, які зможуть транспортувати ці великі контейнери.

"На зараз (станом на 31 січня — ред.) у "Комунтранса" є договір з підрядною організацією, що возить ці великі баки. Оскільки кількість великих контейнерів зростатиме, то ми плануємо закуповувати під них відповідну техніку", — сказав Юрій Степанець.

Як розповів директор КП "Миколаївкомунтранс" Андрій Вецало, у найближчі місяці до виконання послуг з вивезення ТПВ будуть залучатися підрядні організації. У міру того, як буде збільшуватися парк техніки підприємства, від послуг підрядників будуть відмовлятися.

За словами Юрія Степанця, у 2022 році комунальні підприємства зможуть отримати спецавтомобілі у лізинг. Також продовжується робота із залученням грошей Європейського банку реконструкції та розвитку.

Що відомо

23 червня 2021 року за результатами проведеного Конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва переможцями визначені КП "Миколаївкомунтранс" та КП "Обрій-ДКП".

22 грудня 2021 року виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення № 1307 від 22.12.2021 р. "Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами".

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