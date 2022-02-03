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З початку 2022 року кількість дітей з COVID-19 зросла майже в чотири рази – МОЗ
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З початку 2022 року кількість дітей з COVID-19 зросла майже в чотири рази – МОЗ

Максим Свєженцев
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З початку 2022 року кількість дітей з COVID-19 зросла майже в чотири рази – МОЗ

Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на нього, від початку року зросла майже в чотири рази.

Про це Суспільному повідомили в МОЗ.

Станом на 31 січня включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 1 995 дітей, захворілих на COVID-19, та 549 дітей із підозрою. Проте, на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.

МОЗ також повідомляє про рекомендації для батьків, які допоможуть вберегти дітей від захворювання:

  • навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
  • навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;
  • навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
  • хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;
  • дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;
  • вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;
  • вакцинуватися самим.

Що відомо

  • 12 січня МОЗ спростило доступ до щеплення проти коронавірусу для дітей 12-14 років. Перед вакцинацією підлітків проти COVID-19 більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень
  • Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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