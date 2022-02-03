Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на нього, від початку року зросла майже в чотири рази.

Про це Суспільному повідомили в МОЗ.

Станом на 31 січня включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 1 995 дітей, захворілих на COVID-19, та 549 дітей із підозрою. Проте, на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.

МОЗ також повідомляє про рекомендації для батьків, які допоможуть вберегти дітей від захворювання:

навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;

навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;

вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;

вакцинуватися самим.

Що відомо

12 січня МОЗ спростило доступ до щеплення проти коронавірусу для дітей 12-14 років. Перед вакцинацією підлітків проти COVID-19 більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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