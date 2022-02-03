Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 або підозрою на нього, від початку року зросла майже в чотири рази.
Про це Суспільному повідомили в МОЗ.
Станом на 31 січня включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 1 995 дітей, захворілих на COVID-19, та 549 дітей із підозрою. Проте, на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.
МОЗ також повідомляє про рекомендації для батьків, які допоможуть вберегти дітей від захворювання:
- навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
- навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;
- навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
- хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;
- дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;
- вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;
- вакцинуватися самим.
Що відомо
- 12 січня МОЗ спростило доступ до щеплення проти коронавірусу для дітей 12-14 років. Перед вакцинацією підлітків проти COVID-19 більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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