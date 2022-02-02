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На шкільне приладдя та гуртки. Уряд дозволив дітям від 14 років отримати 1000 гривень за єПідтримкою
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На шкільне приладдя та гуртки. Уряд дозволив дітям від 14 років отримати 1000 гривень за єПідтримкою

Олександра Комісарова
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На шкільне приладдя та гуртки. Уряд дозволив дітям від 14 років отримати 1000 гривень за єПідтримкою Фото: УНІАН

Кабінет міністрів надав можливість громадянам від 14 років, які зробили щеплення проти коронавірусу, отримати допомогу в 1000 гривень в рамках програми "єПідтримка".

"Розширено перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми, зокрема, на сферу освіти (у тому числі на оплату здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти)", — повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Окрім того, за кошти програми дозволено купувати друковані засоби масової інформації, товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Що відомо

  • 15 листопада 2021-го президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень.
  • Програма отримала назву "єПідтримка" і розпочалася з 19 грудня. Депутати виділили на неї 8 мільярдів гривень. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
  • Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

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