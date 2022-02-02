Кабінет міністрів надав можливість громадянам від 14 років, які зробили щеплення проти коронавірусу, отримати допомогу в 1000 гривень в рамках програми "єПідтримка".

"Розширено перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми, зокрема, на сферу освіти (у тому числі на оплату здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти)", — повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Окрім того, за кошти програми дозволено купувати друковані засоби масової інформації, товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Що відомо

Читайте також

Тисяча за вакцинацію: як це працюватиме

Чи допоможе тисяча Зеленського збільшити кількість щеплень від СOVID-19. Відповідає експерт

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу