Як не заразити коронавірусом людей з якими живеш. Поради від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я підготувало низку порад для тих, хто отримав позитивний тест на коронавірус. Ці рекомендації мають допомогти вберегти від захворювання родичів та співмешканців хворого.

Рекомендації опубліковано на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Для попередження поширення коронавірусу в межах однієї сім'ї необхідно:

Залишатися в окремій кімнаті та, за можливості, користуватися окремою ванною кімнатою;

Дотримуватися дистанції, особливо від тих, хто має ризик важкого перебігу хвороби;

Під час чхання та кашлю прикриватися серветкою або ліктем;

Носити маски та просити інших робити те саме;

Дезінфікувати поверхні;

Регулярно провітрювати приміщення.

Що відомо

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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