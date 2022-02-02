Держдеп підтвердив текст відповіді США на вимоги "гарантій безпеки" для РФ

Іспанська газета El País опублікувала текст відповіді США та НАТО щодо "гарантій безпеки", правдивість якого підтвердив речник Держдепартаменту США. У них не ідеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.

"Я не бачив (у тексті – ред.) нічого, що вказувало б на те, що ці документи не є справжніми", – сказав на щоденному брифінгу речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У відповіді НАТО пропонує відновити військові зв’язки і роботу представництв,• вивести війська з України, Молдови та Грузії та продовжувати брати участь у мирних перемовинах.

У відповіді США ідеться, що Америка не планує розміщувати ядерну зброю у Східній Європі, готова говорити про те, щоб не розгортати в Україні ракетні комплекси та військові бази, готова до перемовин про контроль ракет середньої та малої дальності. Водночас чим більше Росія буде стягувати війська до українських кордонів, тим більше США та НАТО будуть укріплювати оборону союзників, а прогрес за домовленостями можливий, якщо Росія припинить деескалацію в Україні.

Нагадаємо, що США не хотіли публікувати текст відповіді.

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

31 січня ЗМІ повідомили, що за кілька годин після засідання Ради безпеки ООН 31 січня Росія надіслала Сполученим Штатам письмову відповідь на пропозицію деескалації ситуації навколо України – відповідь на "гарантії безпеки". Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вийшла плутанина", насправді ж Кремль ще не відправляв офіційної відповіді і лише готує свою позицію.

Президент Росії Володимир Путін 1 лютого під час спільної пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном дав перший відгук щодо письмової відповіді США на "гарантії безпеки" для Росії. Путін оцінив їх як такі, що "ігнорують принципові російські питання".

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