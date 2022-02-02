Нардеп Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Про це йдеться в розслідуванні видання "Українська правда". Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції "СН".

Журналістське розслідування резонансної ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна, у якому постраждали шестеро осіб, включаючи очільника Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, базується, зокрема, на свідченнях поліцейського Сергія Петрика, який реєстрував аварію, та записах з відеокамер з місця трощі.

"Через радіоприймач я почув повідомлення, що на Бориспільському шосе сталося ДТП з потерпілими, — розповів Петрик журналістам. — Я поїхав на місце і побачив неприємну картину: розбиті автомобілі, багато людей".

Поліцейський розповів, що почав з'ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП. До нього наблизився чоловік, схожий на нардепа Трухіна, який говорив, що йому треба встигнути на засідання Верховної ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліцейського: "Давай я тихенько в ліс піду", "Потім знайдемося, я тобі віддячу", а також обіцяв "замовити за Петрика слівце перед Денисом" (Денис Монастирський, голова МВС - ред.).

Окрім того, чоловік запропонував поліцейським принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч. Гроші він обіцяв віддати поліцейським, якщо ті його відпускають. Натомість правоохоронці його не відпустили.

Що каже Арахамія

Очільник фракції "СН" заявив, що йому і колегам "соромно за поведінку Олександра Трухіна".

"Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", — зазначив Арахамія.

Він також закликав Трухіна "співпрацювати зі слідством".

Що відомо

Олександр Трухін – голова осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області. Уранці 23 серпня 2021 року у Полтаві він брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора. Після урочистостей нардеп разом із головою ОДА Олегом Синєгубовим та головою облради Олександром Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідав у місцевому ресторані, вживав алкоголь. Аварія сталась за кілька годин, того ж дня на Київщині, на Бориспільській трасі.

У результаті ДТП очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню – у його автомобіль Ford врізалась інша машина. Разом із Лучі в салоні був його помічник та водій. Загалом у цій ДТП постраждали шестеро людей.

Новину про ДТП опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів близько 30-ти ЗМІ видалили повідомлення, або змінили таким чином, що згадок про народного депутата Трухіна не лишалося.

Шеф-редакторка видання ІА "Центр новин" Ольга Витак, головний редактор видання "Трибуна" Олег Щербаков, автор автопроєкту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк розповіли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна з невідомої адреси на пошти прийшли пропозиції "на комерційних засадах" видалити матеріал про інцидент.

Сам Трухін свою участь у ДТП спочатку не коментував, а його однопартійці заявляли, що не уповноважені висловлювати позицію щодо аварії за участі депутата від фракції Олександра Трухіна. Президент Володимир Зеленський теж не коментував ДТП з нардепом Трухіним, але додавав, що "там ніхто не загинув".

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

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