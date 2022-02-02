Нардепа Трухіна виключають зі "Слуг народу"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити з лав політсили нардепа Олександра Трухіна після того, як журналісти опублікували докази його спроб уникнути відповідальності за ДТП на Бориспільському шосе під Києвом

"Як Голова Політичної Партіі "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації Партії", — написала Шуляк у Facebook.

Вона також закликала фракції "СН" у Верховній раді "якнайшвидше" зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Трухіна для ухвалення рішення.

Що відомо

1 лютого журналісти опублікували розслідування, в якому зазначено, що нардеп Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції "СН".

Міністерство внутрішніх справ відкинуло звинувачення у тому, що народний депутат Олександр Трухін після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався "домовитися" з очільником відомства Денисом Монастирським.

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