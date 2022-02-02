ДТП з Трухіним: у слідства не було матеріалів, опублікованих журналістами — ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що не отримувало матеріалів щодо ДТП на Бориспільському шосе під Києвом за участі народного депутата Олександра Трухіна, оприлюднених журналістами видання "Українська правда".

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було", — заявили у пресцентрі ДБР.

Як відзначили у відомстві, слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Однак патрульний не надав слідчим тієї інформації, яку передав журналістам.

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", — розповіли у ДБР, додавши, що відео, яке фігурує у розслідувані, буде витребувано у законному порядку, досліджено, а діям на ньому буде надано юридичну оцінку.

Що відомо

1 лютого журналісти опублікували розслідування, в якому зазначено, що нардеп Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції "СН".

Міністерство внутрішніх справ відкинуло звинувачення у тому, що народний депутат Олександр Трухін після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався "домовитися" з очільником відомства Денисом Монастирським.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити з лав політсили Трухіна

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