ДТП з Трухіним. Президент прокоментував ситуацію з нардепом

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку голові фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та позиції партії щодо інформації про спроби народного депутата Олександра Трухіна уникнути відповідальності за ДТП на Бориспільському шосе під Києвом.

"Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії і "Слуги народу". Всі одноголосно підтримують позицію звільнити Трухіна. Всі повинні бути рівними перед законом, всі повинні відповідати. І всі точно будуть відповідати, незважаючи, який це проступок. ", — заявив президент під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Він відзначив, що депутат має бути прикладом і він очікував від партії "саме такої реакції".

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