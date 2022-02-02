ДТП з Трухіним: у МВС відкидають, що депутат намагався домовитись з міністром

Міністерство внутрішніх справ відкинуло звинувачення у тому, що народний депутат Олександр Трухін після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався "домовитися" з очільником відомства Денисом Монастирським.

У МВС наголосили, що нардеп є "спеціальним суб’єктом кримінального провадження" і коли з'явилися докази того, що за кермом авто, яке фігурувало у ДТП, міг бути депутат, справу було передано до Державного бюро розслідувань.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП", — заявили у відомстві.

Що відомо

1 лютого журналісти опублікували розслідування, в якому зазначено, що нардеп Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції "СН".

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