ДТП з Трухіним. ОГПУ відкрив кримінальну справу через пропозицію хабаря поліції

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.
"Генеральна прокурорка внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", — повідомили Суспільному у пресцентрі Офісу генерального прокурора.
Як відзначається, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро.
Раніше Венедіктова написала у Facebook, що доручила відкрити кримінальне провадження, оскільки "мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше".
Що відомо
- 1 лютого журналісти опублікували розслідування, в якому зазначено, що нардеп Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після публікації розслідування заявив, що такій людині як Трухін не місце ні в партії, ні у фракції "СН".
- Міністерство внутрішніх справ відкинуло звинувачення у тому, що народний депутат Олександр Трухін після скоєного 23 серпня 2021 року ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався "домовитися" з очільником відомства Денисом Монастирським.
- Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити з лав політсили Трухіна
- Державне бюро розслідувань заявляє, що не отримувало матеріалів щодо ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, оприлюднених журналістами видання "Українська правда".
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