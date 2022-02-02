ДТП з Трухіним. ОГПУ відкрив кримінальну справу через пропозицію хабаря поліції

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

"Генеральна прокурорка внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", — повідомили Суспільному у пресцентрі Офісу генерального прокурора.

Як відзначається, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро.

Раніше Венедіктова написала у Facebook, що доручила відкрити кримінальне провадження, оскільки "мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше".

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