Повідомлення про замінування вулиць у Львові перевірили: вибухівки не знайшли

У Львові перевірили повідомлення про замінування п’яти вулиць. Вибухівки там не знайшли. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Повідомлення про замінування отримали ввечері 1 лютого. Анонім повідомив, що заміновані вулиці Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Бандери, Шевченка. На місцях можливого замінування працювали сили та засоби ЦЗ міста.

Обстеження завершили 00:30. Під час обстеження вибухонебезпечних предметів, пристроїв та речовин не знайшли. Мешканців будинків не евакуйовували. Також не евакуйовували авто з місць паркування.

Зараз шукають людину, яка повідомила про замінування.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

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