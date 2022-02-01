77 євродепутатів підписали звернення до президентів Європейського парламенту, Євроради та Єврокомісії із закликом звернути увагу на дії Росії в Білорусі.

"Ми хочемо висловити своє занепокоєння щодо того, що нещодавня відправка російських військ до Білорусі становить загрозу Україні, Польщі, Литві, Латвії, Естонії та всій Європі. Це також може бути частиною з підкорення та окупації Білорусі", — йдеться у зверненні до президента Європарламенту Роберта Мецоли, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованому народним депутатом від "Євросолідарності" Олексієм Гончаренком.

У документі також наголошується, що продовження присутності російських військ в країні на запрошення нелегітимного президента Олександра Лукашенка має розцінюватися як окупація Білорусі.

"Будь-яке дипломатичне рішення зі стримування російської агресії проти України має передбачати незалежне та демократичне майбутнє для Білорусі, і не ухвалюватися за її рахунок", — наголосили депутати.

Серед підписантів звернення представники Литви, Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Бельгії, Іспанії, Естонії, Австрії, Люксембургу та Словаччини.

Що відомо

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.

Сполучені Штати Америки та їхні союзники рішуче відреагують та запровадять санкційні заходи проти Білорусі, якщо Росія використає її як майданчик для вторгнення в Україну.

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