77 євродепутатів підписали звернення до президентів Європейського парламенту, Євроради та Єврокомісії із закликом звернути увагу на дії Росії в Білорусі.
"Ми хочемо висловити своє занепокоєння щодо того, що нещодавня відправка російських військ до Білорусі становить загрозу Україні, Польщі, Литві, Латвії, Естонії та всій Європі. Це також може бути частиною з підкорення та окупації Білорусі", — йдеться у зверненні до президента Європарламенту Роберта Мецоли, президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованому народним депутатом від "Євросолідарності" Олексієм Гончаренком.
У документі також наголошується, що продовження присутності російських військ в країні на запрошення нелегітимного президента Олександра Лукашенка має розцінюватися як окупація Білорусі.
"Будь-яке дипломатичне рішення зі стримування російської агресії проти України має передбачати незалежне та демократичне майбутнє для Білорусі, і не ухвалюватися за її рахунок", — наголосили депутати.
Серед підписантів звернення представники Литви, Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Бельгії, Іспанії, Естонії, Австрії, Люксембургу та Словаччини.
Що відомо
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.
- Сполучені Штати Америки та їхні союзники рішуче відреагують та запровадять санкційні заходи проти Білорусі, якщо Росія використає її як майданчик для вторгнення в Україну.
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