Генпрокуратура Білорусії повідомила про порушення кримінальної справи проти польського судді за розпалювання ворожнечі. Раніше суддя відмовив білоруській владі видати засновника Telegram-каналу Nexta Степана Путіло. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Білорусі.

"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного суду м. Варшави Даріуша Любовського за розпалювання національної ворожнечі та соціальної ворожнечі", – ідеться у повідомленні.

Раніше суд Варшави визнав юридично неприпустимою екстрадицію на вимогу Білорусі блогера, засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta.

"Не можна видавати людину системі правосуддя країни, в якій цього правосуддя немає, а сама держава насправді не є державою", — аргументував своє рішення варшавський суддя.

Білоруська прокуратура вважає, що у ході засідання Даріуш Любовський "публічно поширив свідомо недостовірну інформацію, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі та соціальної ворожнечі, образив та обмовив вищих посадових осіб Білорусі".

"Протиправні дії" польського судді у Білорусі інкримінують за частиною 3 статті 130 ККБ, що передбачає покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі.

Що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. За офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко має 80,08% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10,09%.

Відтоді в Білорусі тривають щоденні протести, включно зі страйками на деяких державних підприємствах. Під час їхнього придушення були затримані тисячі людей, загинуло щонайменше троє.

23 вересня Лукашенка у Палаці незалежності в Мінську офіційно проголосили президентом. Церемонія інавгурації була таємною, інформація про неї розголошувалася. У той же день силовики намагалися придушити нову хвилю протестів у Мінську.

Керівники низки країн Європи повідомили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом. Україна також не визнала інавгурацію Лукашенка, а візит президента Володимира Зеленського на форум регіонів, який мав відбутися на початку жовтня у Білорусі, було скасовано.

Канада та Велика Британія повідомили про введення санкцій проти вищих посадовців Білорусі, включаючи Олександра Лукашенка.

ЄС та Білорусь заявили про взаємне посилення санкцій.

18 жовтня у Мінську відбувся "Партизанський марш", під час якого затримали понад 230 людей.

Читайте також

Наймасовіші мітинги та викрадення людей. 5 фактів про вибори в Білорусі

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу