Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити стосунки України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС. При цьому ініціатором такої співпраці виступила саме українська сторона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна (чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю — вірте в свою державу)", — зазначив він.

Кулеба додав, що міністри закордонних справ Британії та Польщі привітали таку ініціативу.

"Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", — зауважив посадовець.

Він зауважив, що цей формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

"Суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси", — наголосив Кулеба.

За його словами, новий альянс також зробить внесок у створення поясу безпеки та процвітання й посилить Балто-Чорноморську вісь.

"Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", — пояснив міністр.

Кулеба зауважив, що новий формат не прив’язаний до локальної географії та сприятиме об’єднанню країн, які поділяють спільні принципи.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом".

Як пояснив Дмитро Кулеба, початково планувалося, що міністерства закордонних справ України, Польщі та Великої Британії зроблять перше офіційне оголошення про створення нового формату 2 січня в рамках візиту Ліз Трасс до Києва.

"На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат", — додав посадовець.

При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем зазначив, що запорукою успішної співпраці України з іншими державами є безпека в регіоні.

"Завдяки безпеці може розвиватися економіка, життя, торгівля, культура. Ми в цьому регіоні в цьому зацікавлені. Така співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні", — сказав він.

З огляду на це міністр вказав на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію на східному фланзі НАТО.

"У цьому контексті формат, який почали створювати міністерства закордонних справ Великої Британії й Польщі, України, пов'язаний з трьома державами, є дуже важливим. Велика Британія важлива, оскільки вона, з одного боку, є основною державою НАТО", — підкреслив посадовець.

За його словами, пори те, що нині Британія не входить до складу Євросоюзу, вона є основним торговельним партнером Польщі. Окрім того, країни мають спільного зовнішнього супротивника — Росію.

"Я дуже часто контактую з британським колегою. Наші міністри співпрацюють заради цього формату. Приклад Великої Британії продемонстрував, що таке довгі руки Росії, йдеться про отруєння Скрипалів у Солсбері. Велика Британія також розуміє, що таке російські спецслужби. У зв'язку з цим саме цей формат є корисним", — підсумував Моравецький.

Що відомо

У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

Матеуш Моравецький заявив, що польський уряд готовий передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", боєприпаси до них, а також різні типи безпілотників. Раніше Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

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