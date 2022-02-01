На Донеччині та Луганщині на COVID-19 захворіли ще майже дві тисячі людей

Протягом 31 січня COVID-19 підтвердили у 1167 жителів Донеччини та у 756 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 12 людей, на Луганщині – 5.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 301 хворий на Донеччині та 23 хворих на Луганщині.

31 січня щеплення від COVID-19 отримали 3352 жителя Донеччини, з них першу дозу – 1196, додаткову дозу отримали 337 людей, бустерну дозу – 425. На Луганщині вакцинувались 1 407 людей, першу дозу отримали 421 людина, додаткову – 36, бустерну – 445.

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Що відомо

Протягом 30 січня COVID-19 підтвердили у 584 жителів Донеччини та у 130 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 1.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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