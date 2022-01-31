На Донеччині та Луганщині на COVID-19 захворіли ще 763 людини

Протягом 30 січня COVID-19 підтвердили у 584 жителів Донеччини та у 130 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 1.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 313 хворих на Донеччині та один хворий на Луганщині.

30 січня щеплення від COVID-19 отримали 588 жителів Донеччини, з них першу дозу – 169, додаткову дозу отримали 32 людини, бустерну дозу – 208. На Луганщині вакцинувались 179 людей, першу дозу отримали 87 людей, додаткову – 7, бустерну – 19.

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Що відомо

Протягом 29 січня COVID-19 підтвердили у 643 жителів Донеччини та у 264 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 4 людей, на Луганщині – 2.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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