ЗСУ за два дні навчилися стріляти із переданого США гранатомета

Понад 20 військовослужбовців Сухопутних військ за два дні навчилися стріляти із переданого урядом США гранатомету SWAM D (M 141)#SMAWD (#M141) — це легкий, одноразовий гранатомет призначений для враження легкоброньованої техніки та укріплень противника. Ефективна дальність стрільби до 500 метрів. Ракета має датчик, котрий при влучанні визначає тип цілі. При потраплянні в м’яку мішень (мішки) ракета занурюється якомога глибше і лише тоді вибухає. Це призводить до значно більшого руйнівного ефекту. При потраплянні в бетонну або броньовану ціль - ракета спрацьовує миттєво. . Американські фахівці провели для воїнів дводенний курс: один день теорії, другий — практика на полігоні.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.
"Військові Сухопутних військ України опановували новий гранатомет #SMAW D (M 141) наданий ЗСУ в рамках допомоги Сполученими Штатами Америки. На базі 184 Навчальний центр відбулись дводенні курси підготовки протягом яких перша група фахівців навчалась ефективній стрільбі з гранатомету M 141", — ідеться у повідомленні.
Як зазанчається, перший день присвятили теорії, наступний практичним стрільбам. Активну участь у підготовці українських фахівців взяла місія Сполучених Штатів Америки — Joint Multinational Training Group-Ukraine.
За словами одного з учасників курсу, гранатомет досить легкий у використанні. З нього можна швидко навчити стріляти будь-кого. А ефективність даної зброї в рази вища аніж у гранатометів, котрі зараз стоять на озброєнні в ЗСУ.
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Як повідомляють у пресслужбі, наступного тижня до полігону прибуде ще понад 20 військових з різних підрозділів аби отримати необхідні знання та навички для роботи зі SMAW D.
Що відомо
- 22 січня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.
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