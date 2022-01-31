ЗСУ за два дні навчилися стріляти із переданого США гранатомета

Понад 20 військовослужбовців Сухопутних військ за два дні навчилися стріляти із переданого урядом США гранатомету SWAM D (M 141). Американські фахівці провели для воїнів дводенний курс: один день теорії, другий — практика на полігоні.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.

"Військові Сухопутних військ України опановували новий гранатомет #SMAW D (M 141) наданий ЗСУ в рамках допомоги Сполученими Штатами Америки. На базі 184 Навчальний центр відбулись дводенні курси підготовки протягом яких перша група фахівців навчалась ефективній стрільбі з гранатомету M 141", — ідеться у повідомленні.

Як зазанчається, перший день присвятили теорії, наступний практичним стрільбам. Активну участь у підготовці українських фахівців взяла місія Сполучених Штатів Америки — Joint Multinational Training Group-Ukraine.

Фото: Сухопутній війська України

За словами одного з учасників курсу, гранатомет досить легкий у використанні. З нього можна швидко навчити стріляти будь-кого. А ефективність даної зброї в рази вища аніж у гранатометів, котрі зараз стоять на озброєнні в ЗСУ.

Як повідомляють у пресслужбі, наступного тижня до полігону прибуде ще понад 20 військових з різних підрозділів аби отримати необхідні знання та навички для роботи зі SMAW D.

Фото: Сухопутній війська України

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