На Івано-Франківщині впродовж 2021 року працівники Служби безпеки України в області викрили п'ять груп людей, які займалися масовим виготовленням підроблених свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 та довідок про негативні результати ПЛР-тестів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці відомства.

Як йдеться у дописі, у чотирьох кримінальних провадженнях організаторам фальшивих документів повідомили про підозру, у ще одному випадку таке повідомлення готують.

Зокрема, про підозру повідомили приватному підприємцю, власнику мережі турагенцій, який своїм клієнтам пропонував довідки про негативний результат ПЛР-дослідження. В СБУ повідомляють, що підроблені документи імітували бланки двох медичних лабораторій України. "Посвідчував" документи чоловік печатками медичних установ та лікарів, які відсканував.

До суду слідчі передали обвинувальний акт й щодо заступниці директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. Жінка незаконно вносила в електронну систему охорони здоров'я eHealth дані людей, які не щепилися. Щоб отримати фальшиве свідоцтво про вакцинацію, до лікарки зверталися люди з усіх регіонів України.

Двоє жителів області у приміщенні однієї із туристичних агенцій підробляли міжнародні свідоцтва про вакцинацію та друкували їх. При цьому дані не вносили в електронну систему охорони здоров’я eHealth. За свою роботу чоловіки брали 1 600 грн, щотижня заробляли понад 30 тис. грн.

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Крім того, у суді зараз розглядають дві справи, які стосуються підробки COVID-документів. Одну людину суд покарав та призначив вирок за підробку сертифікатів та ПЛР-тестів.

Судді винесли вирок лікарю однієї з комунальних лікарень області. Чоловік виготовляв копії бланків ПЛР-тестів мережі медичних лабораторій. Фальшиві документи мали QR-код, на них також була підроблена "мокра печатка", коштували такі тести 500 грн.

Слідчі ще з'ясовують обставини підроблення міжнародних свідоцтв про вакцинацію, які викрили наприкінці 2021 року. Як йдеться у повідомленні СБУ, лікар та медсестра однієї з лікарень самостійно і через посередників виготовляли фальшиві документи людям, які хотіли виїхати за кордон і не вакцинуватися. Неправдиву інформацію про щеплення медики вносили в електронну систему охорони здоров’я eHealth.

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