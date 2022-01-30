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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 907 людей
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 907 людей

Антон Степура
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На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 907 людей Ілюстраційне фото медика, фото: pixabay

Протягом 29 січня COVID-19 підтвердили у 643 жителів Донеччини та у 264 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 4 людей, на Луганщині – 2.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 8 хворих на Донеччині та 13 хворих на Луганщині.

29 січня щеплення від COVID-19 отримали 1385 жителів Донеччини, з них першу дозу – 552. На Луганщині вакцинувались 526 людей, першу дозу отримали 217 людей.

Станом на ранок 30 січня Україні підтвердили 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 3 378 дітей та 444 медичних працівників.

Що відомо

  • За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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