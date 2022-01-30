У Росії відомі науковці, правозахисники, музиканти та актори ініціювали збір підписів проти війни з Україною.

Вони створили та оприлюднили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві".

Ініціатори документу наголосили, що росіяни "фактично стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії". За їх словами, влада просуває мілітаристські меседжі від імені всіх громадян РФ, не зважаючи на те, що не всі росіяни підтримують їх.

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни — аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. Така війна може мати ні легітимних, ні моральних цілей", — говориться у заяві.

Підписанти наголошують, що війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню, а "бездумні дії керівництва країни ведуть до формування масового антивоєнного руху". Тому вони звернулися до влади з вимогою відмовитись від агресивної зовнішньої політики та запевнили, що зроблять все можливе, що запобігти війні, а якщо потрібно буде, зупинити її.

Документ підписали, зокрема, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поет Вероніка Доліна, історики Андрій Зубов, Борис Соколов, політики Григорій Явлінський, Лєв Шлосберг, Анатолій Чубайс, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Свєтлана Ганнушкіна та інші. З повним списком підписантів можна ознайомитись тут.

Що відомо

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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