За добу коронавірус виявили у понад тисячі жителів Києва

За добу 29 січня у Києві підтвердили 1058 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнення захворювання померли 19 людей.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

510 жінок віком від 18 до 96 років;

291 чоловік віком від 18 до 90 років;

124 дівчинки від чотирьох місяців до 17 років і 133 хлопчики від чотирьох місяців до 17 років.

Також упродовж доби ушпиталили 57 хворих на коронавірус та 121 людину з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали хворобу 259 пацієнтів, померли 19 людей, серед яких дев'ятеро жінок від 44 до 88 років та 10 чоловіків від 39 до 80 років. Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дніпровському (229), Дарницькому (193) та в Подільському (171) районах міста.

Загалом з початку пандемії у Києві зафіксували 364 604 випадки захворювання, померли 8500 людей, одужали 335 578 жителів столиці.

Що відомо

За добу 28 січня у Києві виявили 2418 випадків захворювання на коронавірус, найбільше – у Деснянському та Дарницькому районах.

Станом на ранок 30 січня в Україні підтвердили 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. Лідером за добовою кількістю хворих є Львівщина.

Станом на 29 січня у "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, у "помаранчевій" — 16 областей, Київ та ще сім регіонів — у "жовтій" зоні.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Читайте також

Голова МОЗ розповів, які ліки закупила Україна для лікування коронавірусу

Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу