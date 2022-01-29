За добу COVID-19 виявили у понад 2400 киян

За добу 28 січня у Києві виявили 2418 випадків захворювання на коронавірус, найбільше – у Деснянському та Дарницькому районах.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

1265 жінок віком від 18 до 98 років;

735 чоловіків віком від 18 до 86 років;

197 дівчаток від трьох місяців до 17 років і 221 хлопчик від трьох місяців до 17 років.

Протягом доби до лікарень доправили 83 хворих на коронавірус та 110 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали хворобу 2029 пацієнтів, померли семеро людей, зокрема троє жінок у віці від 70 до 89 років та четверо чоловіків від 62 до 81 року. Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (424), Дарницькому (371) та в Шевченківському (268) районах Києва.

Загалом з початку пандемії у столиці підтвердили 363 546 випадків коронавірусу, помер 8481 хворий, одужали 335 319 жителів столиці.

Що відомо

За даними МОЗ, станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус.

Станом на 29 січня у "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, у "помаранчевій" — 16 областей, Київ та ще сім регіонів — у "жовтій" зоні.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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