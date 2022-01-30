Станом на ранок 30 січня в Україні підтвердили 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, COVID-19 виявили у 3 378 дітей та 444 медпрацівників. Лідером за добовою кількістю хворих є Львівщина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією МОЗ, упродовж доби було ушпиталено 3 692 хворих, одужали 3 145 людей, померли 94 людини. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 042 469 людей, подолали хворобу 3 618 402 пацієнтів, зафіксовано 100 125 летальних випадків. У розрізі регіонів найбільше випадків захворювання виявили у Львівській (3043 за добу), Житомирській (2013 випадки) та Хмельницькій (1883 випадки) областях.

Також за добу 29 січня проти коронавірусу щепилися 34 202 людини. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу – 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину. З них першу дозу отримали 15 318 149 людей, дві дози – 14 611 834 людини, додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом в країні проведено 30 279 598 щеплень.

Що відомо

За даними МОЗ, станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус.

Станом на 29 січня у "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, у "помаранчевій" — 16 областей, Київ та ще сім регіонів — у "жовтій" зоні.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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