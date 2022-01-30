На Рівненщині за добу підтвердили 1 172 COVID-випадки. Одна людина померла

На Рівненщині за минулу добу, 29 січня, лабораторно підтвердили 1 172 нових випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 30 січня. Від ускладнень помер один хворий.

Протягом доби зробили 2470 ПЛР досліджень, а також 883 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 94 років:

Рівненський район – 589 (м. Рівне – 170);

– 589 (м. Рівне – 170); Дубенський район – 225 (м. Дубно – 91);

– 225 (м. Дубно – 91); Сарненський район – 201 (м. Сарни – 75);

– 201 (м. Сарни – 75); Вараський район – 157 (м. Вараш – 81).

За добу одужали 165 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 127 708 людей (3 618 402 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 376 смертей від ускладнень хвороби (100 125 – в Україні). За минулу добу помер 79-річний житель с. Жорнів. У січні від ускладнень померли 104 людини.

Станом на 30 січня, за офіційними даними, в області є 12 116 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 44,3%, днем раніше вона становила 43,8% За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424; 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172.

В Україні за добу підтвердили 24 508 нових випадків COVID-19, 94 людини померли.

За даними РНБО, станом на 29 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 397 352 людини, це 34,78% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 396 171 людина, це 34,67%. Бустерну дозу отримали 7 748 людей.

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