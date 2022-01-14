У МОЗ розповіли, яким наслідкам запобігає бустерне щеплення

Бустерне щеплення допоможе поновити захист від коронавірусу, адже за даними досліджень ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Особливо актуальна ця процедура для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями.

Про це у Facebook написав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується. Також з’являються нові штами коронавірусу, зокрема “Омікрон” (https://cutt.ly/vIaTX3C). Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцин проти COVID-19, симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби", — ідеться у публікації Кузіна.

Він також нагадав, що МОЗ рекомендує робити “бустер” мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс.

Кузін зазначив, що навіть дві дози вакцини стають дедалі слабшими у протидії новому варіанту коронавірусу "Омікрон".

"Препринт нерецензованого британського дослідження свідчить, що ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Водночас саме після бустерної дози захист відновлюється", — зазначив головний санлікар.

Насамкінець він закликав усіх не зволікати з отриманням як і базового курсу вакцинації, так і "бустеру", адже "це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби".

На бустерне щеплення можна записатися онлайн через медичну електронну систему Helsi.me.

Як повідомляє Helsi.me, потрібно перейти за посиланням та обрати зручний пункт, забронювати день, час і записатися.

Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi.

Що відомо

Від 6 січня Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

Україна 4 січня запровадила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На додаткову дозу можна записатись онлайн. Раніше бустерне щеплення запровадили для медиків та вихователів в інтернатах.

За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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