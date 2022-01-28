МОЗ дає Рівненщині додаткові кисневі станції для 13 лікарень. Хто отримає першим

Міністерство охорони здоров’я України надасть Рівненщині додаткові кисневі станції, йдеться про 13 медичних закладів, де надають допомогу ковід-пацієнтам. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОДА.

Крім того, з державного бюджету області виділили майже 9,2 млн грн на облаштування цих кисневих станцій. Функція обладнання — виробляти кисень із повітря, аби постачати для киснезалежних пацієнтів із коронавірусом.

“Першими обладнання отримають три лікарні, які вже зробили проєктно-кошторисні документації, це Клеванська, Корецька та Рівненська міська лікарня № 2”, — прокоментувала заступниця голови ОДА Людмила Шатковська.

Посадовиця уточнила, що перші кисневі станції чекають “у найближчі дні”.

Інші кисневі станції встановлять у:

Володимирець

Дубно

Дубровиця,

Зарічне

Млинів

Острог

Рокитне

Радивилів

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни

пологовий будинок у Дубні

Як ідеться в інформації, продуктивність станції становить 500 літрів за хвилину, якщо йдеться про якість кисню не менше 93%. Це означає, що станція здатна закрити потребу у кисні до 120 балонів на добу, а відтак лікарні зможуть збільшити кількість ліжок для киснезалежних пацієнтів.

Що відомо

Рівненщина другу добу поспіль встановлює абсолютний рекорд за кількістю виявлених випадків інфікування OVID-19: 26 січня це було майже 1,5 тисячі, 27 січня понад 1,7 тисячі. Також зростає і кількість зайнятих ліжок у лікарнях: за тиждень із 25% до 43,1%.

У листопаді 2021 року кисневу станцію встановили у Сарнах. Також аналогічне обладнання планувалось у Дубні, Костополі, Здолбунові, Клевані, Дубровиці, та для обласних дорослої й дитячої лікарень.

Перша в області киснева станція запрацювала у Рівненській міській лікарні 5 березня 2021 року. До того медичний кисень у заклад доставляли з Львівського хімічного заводу. Це коштувало лікарні близько мільйона гривень щомісяця. Кисневу станцію придбали за 6,5 мільйонів гривень. Це гроші лікарні, які вона отримала за лікування хворих від НСЗУ.

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