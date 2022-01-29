Стан 22-річної Жанни Шарової, однієї з поранених на "Південмаші" у Дніпрі, тяжкий, але стабільний. З її матір'ю спілкувався Олександр Коба — заступник голови Сахновщинської громади, на території якої живе родина дівчини.

За інформацією Коби, лікарі кажуть, що стан дівчини стабілізується.

"Вчора о пів на 8 вечора спілкувався з її матір'ю. Лікарі говорять, що стан уже не критичний, він більш-менш стабілізувався, але попереду ще багато операцій, потім тривала реабілітація", — розповів Суспільному Коба.

Щодо фінансової допомоги родині, Коба каже, що коштів потребуватимуть на етапі реабілітації.

"Мати сказала, що зараз коштів вони практично ніяких не витрачають, лікування безплатне, але їх попередили, що треба великі кошти на реабілітацію", — розповів заступник голови громади.

За словами Коби, родина дівчини живе у селі Дубові Гряди на Харківщині, там Жанна закінчила школу, а після вступила до Нацгвардії у Дніпрі. У неї є старша сестра.

"Батьки живуть у селі, інколи їздять працюють у Дніпрі. Звичайна родина", — сказав Коба.

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