Стан 22-річної Жанни Шарової, однієї з поранених на "Південмаші" у Дніпрі, тяжкий, але стабільний. З її матір'ю спілкувався Олександр Коба — заступник голови Сахновщинської громади, на території якої живе родина дівчини.
За інформацією Коби, лікарі кажуть, що стан дівчини стабілізується.
"Вчора о пів на 8 вечора спілкувався з її матір'ю. Лікарі говорять, що стан уже не критичний, він більш-менш стабілізувався, але попереду ще багато операцій, потім тривала реабілітація", — розповів Суспільному Коба.
Щодо фінансової допомоги родині, Коба каже, що коштів потребуватимуть на етапі реабілітації.
"Мати сказала, що зараз коштів вони практично ніяких не витрачають, лікування безплатне, але їх попередили, що треба великі кошти на реабілітацію", — розповів заступник голови громади.
За словами Коби, родина дівчини живе у селі Дубові Гряди на Харківщині, там Жанна закінчила школу, а після вступила до Нацгвардії у Дніпрі. У неї є старша сестра.
"Батьки живуть у селі, інколи їздять працюють у Дніпрі. Звичайна родина", — сказав Коба.
Що відомо
- Вранці 27 січня у Дніпрі на заводі "Південмаш" 22-річний Артемій Рябчук, солдат строкової служби Національної гвардії, розстріляв з автомата караул військовослужбовців Нацгвардії. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
- Його затримали та повідомило про підозру за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). 28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.
- 29 січня у Дніпрі попрощалися з загиблими під час стрілянини: : нацгвардійцями — 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною - 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.
- Станом на 28 січня стан інших чотирьох поранених військових стабільний. Двох чоловіків будуть переводити із реанімації до стаціонару.